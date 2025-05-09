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    Истанбул Башакшехир — Фенербахче. Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Турции 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Фенербахче»
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    Жозе Моуринью
    9 мая в 35-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Истанбул Башакшехир» — «Фенербахче». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Фенербахче», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 09 Мая 2025 года

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 20:00 Фенербахче

    Фенербахче

  • Стамбул
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    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: сейчас «Истанбул Башакшехир» занимает пятое место в чемпионате Турции с 51 очком.

    Последние матчи: в 34-м туре «Истанбул Башакшехир» в гостях уверенно победил одного из аутсайдеров «Хатайспор» (4:2). Несмотря на пропущенный первыми мяч, подопечные Чагдаша Атана уверенно довели дело до логического конца, забив 4 мяча. Отличились Пентек (также не забил пенальти), Сари, Брнич и Фигерейду.

    Истанбул Башакшехир — Фенербахче: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в чемпионате Турнции от «Гезтепе» (1:4) и победа над «Газиантепспором» (2:1).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Пентек (н), под вопросом выход Эргуна (п).

    Состояние команды: этот сезон «Истанбул Башакшехир» проводит довольно уверенно и продолжает бороться с «Бешикташем» за четвертое место, которое дает право играть на следующий сезон в Лиге конференций. Следует сказать, что команда очень зависима от польского нападающего Кшифтофа Пентека, который забил 21 гол в 30 матчах.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: после 32 матчей «Фенербахче» занимает вторую строчку в турецкой Суперлиге с 75 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 34-м туре подопечные Жозе Моуринью потерпели поражение на своем поле от «Бешикташа» со счетом 0:1. Игра проходила с преимуществом «Фенербахче», но острее был соперник. Единственный мяч был забит на исходе первого тайма, также «Бешикташ» не реализовал 11-метровый.

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    До этого была гостевая победа над «Газиантепспором» (3:1) и ничья с «Кайсериспором» (3:3).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Союнджю (з), травмированы — Бекао (з), Остервольде (з).

    Состояние команды: за четыре тура до конца чемпионата «Фенербахче» отстает от лидирующего «Галатасарая» на 8 очков, отыграть такой отрыв практически невозможно. Ниже второй строчки, которая дает право играть в Лиге чемпионов, команда Моуринью тоже уже не опустится, поэтому сезон можно уже назвать успешным.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Фенербахче» выиграл со счетом 3:1

    • В прошлом сезоне также обе встречи выиграла эта команда (4:0, 1:0)

    • В позапрошлом сезоне также был сильнее «Фенербахче» (2:1, 2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Истанбул Башакшехир» дают 4,10, а на «Фенербахче» -1,85, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,14, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,71.

    Прогноз: хозяева выйдут на этот матч без своего главного голеадора Пентека, что существенно снизит атакующий потенциал команда. «Фенербахче» продолжает гонку за золотыми медалями, значительно сильнее своего соперника по составу, несмотря на потери в обороне, и должен увозить три очка.

    Основная ставка: победа «Фенербахче» за 1,85.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с победой гостей в первые 45 минут.

    Дополнительная ставка: победа «Фенербахче» в первом тайме за 2,40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Истанбул Башакшехир — Фенербахче?

    Матч Истанбул Башакшехир — Фенербахче состоится 09 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Фенербахче?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Фенербахче».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Истанбул Башакшехир — Фенербахче?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Фенербахче»» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Истанбул Башакшехир — Фенербахче?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Истанбул Башакшехир — Фенербахче?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Истанбул Башакшехир» дают 4,10, а на «Фенербахче» -1,85, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

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    Истанбул Башакшехир — Фенербахче: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 09.05.202520:00. «Фенербахче» подтвердит статус гранда
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