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    Мостовой: Соболев? У любого футболиста бывает черная полоса

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    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру нападающего Александра Соболева в составе «Зенита».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Мне хочется задать этот вопрос тем, кто сильно критиковал и кричал, зачем он пошел, что он там будет делать. Сейчас я смотрю, после забитых мячей все попритихли. Это обычно те кричат, которые в футболе сами ничего никогда не играли.

    У любого футболиста бывает полоса черная какая-то. Кто-то забивает, кто-то не забивает. Где-то подфартило, где-то нет.

    Ясно, что Соболева ставить в один ряд с кем-то другим тяжело. Но он свои голы забьет. В "Спартак" же тоже так пришел. И многие так же говорили: "Чего?" Потом-то начали говорить, что уже без него трудно было представить нападение. Сколько я этого слышал и видел», — цитирует Мостового «Р Спорт».

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    Напомним, ранее Соболев сделал дубль в последнем матче чемпионата России против «Пари НН» (2:1).

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