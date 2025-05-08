Мостовой: Соболев? У любого футболиста бывает черная полоса

Экс-футболист сборной Россииоценил игру нападающегов составе

«Мне хочется задать этот вопрос тем, кто сильно критиковал и кричал, зачем он пошел, что он там будет делать. Сейчас я смотрю, после забитых мячей все попритихли. Это обычно те кричат, которые в футболе сами ничего никогда не играли.

У любого футболиста бывает полоса черная какая-то. Кто-то забивает, кто-то не забивает. Где-то подфартило, где-то нет.

Ясно, что Соболева ставить в один ряд с кем-то другим тяжело. Но он свои голы забьет. В "Спартак" же тоже так пришел. И многие так же говорили: "Чего?" Потом-то начали говорить, что уже без него трудно было представить нападение. Сколько я этого слышал и видел», — цитирует Мостового «Р Спорт».

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Напомним, ранее Соболев сделал дубль в последнем матче чемпионата России против «Пари НН» (2:1).