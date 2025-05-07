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    Сака: Уверен, что мы можем изменить ситуацию

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    Нападающий «Арсенала» Букайо Сака поделился мыслями перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

    Букайо Сака
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    Букайо Сака

    «Думаю, важно сохранять спокойствие, но мы знаем, что нам предстоит подняться на новый уровень, и я думаю, что мы покажем это в Париже — уверен, что мы сможем изменить ситуацию.

    Конечно, мы немного расстроены и разочарованы в себе. Но, как я уже сказал, самое главное — сохранять спокойствие. Ничего еще не закончено.

    Было сложно находить свободное пространство в первом матче. Меня плотно окружили. Они хорошо оборонялись. Я прикидываю, какие позиции смогу занимать в ответном матче», — приводит слова Сака Sky Sports.

    ПСЖ и «Арсенал» проведут ответный матч 7 мая в Париже. Матч начнется в 22:00 по Москве.

    В первом матче чемпион Франции победил вице-чемпионов Англии со счетом 1:0.

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