Сака: Уверен, что мы можем изменить ситуацию

Нападающийподелился мыслями перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против французского

«Думаю, важно сохранять спокойствие, но мы знаем, что нам предстоит подняться на новый уровень, и я думаю, что мы покажем это в Париже — уверен, что мы сможем изменить ситуацию.

Конечно, мы немного расстроены и разочарованы в себе. Но, как я уже сказал, самое главное — сохранять спокойствие. Ничего еще не закончено.

Было сложно находить свободное пространство в первом матче. Меня плотно окружили. Они хорошо оборонялись. Я прикидываю, какие позиции смогу занимать в ответном матче», — приводит слова Сака Sky Sports.

ПСЖ и «Арсенал» проведут ответный матч 7 мая в Париже. Матч начнется в 22:00 по Москве.

В первом матче чемпион Франции победил вице-чемпионов Англии со счетом 1:0.