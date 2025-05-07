Лапорта: Нам не удалось выйти в финал в основном из-за судейских решений

Президентвысказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов.

Напомним, что «сине-гранатовые» проиграли «Интеру» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ (3:4 ДВ).

«Мы боролись, чтобы выйти в финал в Мюнхене, но нам не удалось. В основном из-за судейских решений, которые были не в нашу пользу. Однако это должно сделать нас сильнее, чтобы иметь правильный менталитет.

Мы вернемся в Лигу чемпионов и будем бороться за победу. Я вижу, что болельщики "Барселоны" гордятся этой командой, у которой есть настоящее и будущее, и это придаёт нам силы», — приводит слова Лапорты Sport.es.