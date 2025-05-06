В РФС рассказали о лицензировании «Химок» на следующий сезон

Генеральный секретарь РФСответил на вопрос о том, пройдут лилицензирование на следующий сезон РПЛ.

«Все достаточно подробно прописано в регламенте. Если команда занимает 15-е или 16-е место, то естественным образом она вылетает. Если команда занимает 13-е или 14-е место, то стыковой матч не проводится, и автоматически команда из первой лиги попадает в РПЛ. Если не получившая лицензию команда заняла 12-е и более высокое место по итогам сезона, вот там требуется отдельное решение исполкома, — цитирует Митрофанова "КП Спорт".

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент "Химки" располагаются на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.