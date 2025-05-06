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    В РФС рассказали о лицензировании «Химок» на следующий сезон

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, пройдут ли «Химки» лицензирование на следующий сезон РПЛ.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «Все достаточно подробно прописано в регламенте. Если команда занимает 15-е или 16-е место, то естественным образом она вылетает. Если команда занимает 13-е или 14-е место, то стыковой матч не проводится, и автоматически команда из первой лиги попадает в РПЛ. Если не получившая лицензию команда заняла 12-е и более высокое место по итогам сезона, вот там требуется отдельное решение исполкома, — цитирует Митрофанова "КП Спорт".

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент "Химки" располагаются на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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