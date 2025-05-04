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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция
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    «Ротор» разбил «Енисей»

    «Ротор» — «Енисей»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 31-го тура чемпионата России «Ротор» в родных стенах разгромил «Енисей» со счетом 3:0.

    «Ротор»
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    «Ротор»

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Илья Кухарчук, Максим Турищев и Александр Клещенко.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — Енисей 3:0
    Голы: 1:0 Kukharchuk I. (8'), 2:0 Максим Турищев (пенальти) (62'), 3:0 Александр Клещенко (70') Ротор: Никита Чагров, Александр Клещенко, Алексей Шумских, Дмитрий Прищепа, Андрей Семёнов, Михаил Мальцев (Юрий Завезён, 64'), Никита Плотников (Shilnikov G., 63'), Сергей Макаров, Евгений Болотов (Дамир Таликин, 78'), Владислав Тюрин (Юрий Морозов, 64'), Kukharchuk I. (Максим Турищев, 35') Енисей: Станислав Антипин, Михаил Тихонов, Эмерсон, Александр Масловский, Андреа Чуканов, Амир Батырев (Tikhonov D., 66'), Иван Зазвонкин (Bogatyrev N., 66'), Александр Ломакин (Александр Канаплин, 66'), Кирилл Ушатов, Андрей Мазурин (Оливье Кенфак, 65'), Андрей Окладников (Александр Долгов, 81') Предупреждения: Никита Плотников (26'), Евгений Болотов (74'), Алексей Шумских (89')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ротор» смог набрать 44 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. У Енисея« осталось 42 балла и восьмая строчка.

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