«Болонья» и «Ювентус» поделили очки

В матче 35-го тура чемпионата Италиисыграли вничью 1:1.

На гол Кефрена Тюрама в первом тайме хозяева смогли ответить точным ударом Ремо Фройлера во второй половине встречи.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Ювентус 1:1 Голы: 0:1 Хефрен Тюрам (9'), 1:1 Ремо Фройлер (54') Болонья: Лукаш Скорупски, Лоренцо Де Сильвестри (Давиде Калабрия, 89'), Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Хуан Миранда (Хараламбос Ликояннис, 67'), Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер (Томмазо Побега, 80'), Николо Камбьяги, Риккардо Орсолини (Бенхамин Домингес, 89'), Йенс Одгор (Сантьяго Кастро, 80'), Тёйс Даллинга Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо (Alberto Costa, 68'), Николо Савона, Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли (Шику Консейсау, 77'), Ренато Вейга, Рандаль Коло Муани (Vasilije Adzic, 87'), Николас Гонсалес (Дуглас Луис, 77'), Тимоти Уэа (Самюэль Мбангуля, 86') Предупреждения: Мануэль Локателли (48'), Николас Гонсалес (74'), Alberto Costa (90 + 2'), Сантьяго Кастро (90 + 5')

Календарь и таблица Серии А

После этой игры в активе «Ювентуса» стало 63 очка и четвертое место в турнирной таблице. На счету «Болоньи» теперь 62 балла и седьмая строчка.