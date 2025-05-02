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    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Онлайн, прямая трансляция
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    Тедеев заявил, что болельщики важны для «Акрона»

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    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после домашней победы в матче 27-го тура над махачкалинским «Динамо» (1:0) поделился мыслями о важности болельщиков для клуба.

    Заур Тедеев
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    Заур Тедеев

    «Мне как тренеру безумно приятно находиться в коллективе не только футболистов, не только болельщиков, а еще и людей, которые выполняют очень сложную работу и кропотливо к ней подходят. Также хочу отметить тех болельщиц, которые часто мне пишут в соцсети, среди них есть уже взрослые женщины, которые часто оставляют, практически всегда оставляют свои семьи и выезжают на выезды. Их надо особенно отметить, потому что это те люди, которые безумно честно относятся к своей команде, и я им безумно благодарен, но в отдельности хотел бы выделить именно тех, которые постоянно бывают с нами. Таковые есть, и мы очень счастливые люди, это надо особенно отметить. Таких болельщиков надо уважать, сильно любить, чтобы они всегда были с нами, чтобы они прибавлялись, прибавлялись и прибавлялись.

    Для нашей команды очень важно уже к следующему сезону видеть еще больше болельщиков на стадионе. Я знаю, что со временем любовь к клубу будет еще больше, будет больше людей приходить, они будут приводить других людей. Это очень важно», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Акрон» после победы над «Динамо» поднялось на 9-е место. У клуба из Тольятти 32 очка после 27 встреч.

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