ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Семин«Миллиметр офсайда отнял у "Интера" победу». Сёмин — о полуфинальных матчах Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» в матче Лиги Европы

    «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Испании Атлетик Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    «Манчестер Юнайтед» в гостях одолел «Атлетик» (3:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе «манкунианцев» гол записал на свой счет Каземиро на 30-й минуте. Также, дублем отметился полузащитник Бруну Фернандеш, отличившись на 37-й минуте с пенальти и на 45-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Полуфинал
    Атлетик — Манчестер Юнайтед 0:3
    Голы: 0:1 Каземиро (30'), 0:2 Бруну Фернандеш (пенальти) (37'), 0:3 Бруну Фернандеш (45') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос (Андони Горосабель, 42'), Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета (Беньят Прадос, 46'), Иньяки Уильямс (Альваро Джало, 87'), Алехандро Беренгер (Айтор Паредес, 42'), Нико Уильямс (Унаи Гомес, 79'), Мароан Саннади Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Патрик Доргу (Амад Диалло, 84'), Нуссайр Мазрауи (Люк Шоу, 74'), Лени Йоро, Гарри Магуайр (Маттейс де Лигт, 65'), Виктор Линделёф, Алехандро Гарначо (Кобби Майну, 84'), Бруну Фернандеш, Каземиро, Мануэль Угарте (Мэйсон Маунт, 65'), Расмус Хёйлунн Предупреждения: Юри Берчиче (36'), Унай Симон (58'), Йерай Альварес (61'), Мэйсон Маунт (77'), Алехандро Гарначо (84'), Лени Йоро (90 + 3') Удаление: Даниэль Вивиан (35')

    Ответная игра между этими командами состоится 8-го мая в Манчестере.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Динамовцы начнут сокращать отставание
  • «Динамо» Москва — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Победная серия «волков» завершится?!
  • «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Определят ли «Акрон» и «Динамо» Махачкала, кто из них сильнее?
  • «Акрон» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чорич — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Серундоло — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Порту — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры