«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» в матче Лиги Европы

в гостях одолел(3:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

В составе «манкунианцев» гол записал на свой счет Каземиро на 30-й минуте. Также, дублем отметился полузащитник Бруну Фернандеш, отличившись на 37-й минуте с пенальти и на 45-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Полуфинал Атлетик — Манчестер Юнайтед 0:3 Голы: 0:1 Каземиро (30'), 0:2 Бруну Фернандеш (пенальти) (37'), 0:3 Бруну Фернандеш (45') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос (Андони Горосабель, 42'), Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета (Беньят Прадос, 46'), Иньяки Уильямс (Альваро Джало, 87'), Алехандро Беренгер (Айтор Паредес, 42'), Нико Уильямс (Унаи Гомес, 79'), Мароан Саннади Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Патрик Доргу (Амад Диалло, 84'), Нуссайр Мазрауи (Люк Шоу, 74'), Лени Йоро, Гарри Магуайр (Маттейс де Лигт, 65'), Виктор Линделёф, Алехандро Гарначо (Кобби Майну, 84'), Бруну Фернандеш, Каземиро, Мануэль Угарте (Мэйсон Маунт, 65'), Расмус Хёйлунн Предупреждения: Юри Берчиче (36'), Унай Симон (58'), Йерай Альварес (61'), Мэйсон Маунт (77'), Алехандро Гарначо (84'), Лени Йоро (90 + 3') Удаление: Даниэль Вивиан (35')

Ответная игра между этими командами состоится 8-го мая в Манчестере.