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    Генич: На финише сезона «Краснодару» выгоднее играть первым, а следом «Зениту»

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    Российский комментатор Константин Генич высказался о психологическом преимуществе «Краснодара» над «Зенитом» на финише сезона в РПЛ.

    Константин Генич
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    Константин Генич

    «На финише сезона, чисто психологический момент, но "Краснодару" выгоднее играть первым, а следом "Зениту". Даже если они теряют очки, у них ещё есть как бы второй шанс. У "Зенита" впереди "Пари НН", Махачкала, "Ростов" и "Ахмат", с ними в зависимости от того, выберутся или нет. Мы всё говорили, что "Ахмат" точно останется, а он в стыках.

    Большой вопрос, в каком статусе они подойдут к игре с "Зенитом". Это в прошлом году они для себя всё решили, были на 10-м месте, было понятно, что не поднимутся и не опустятся, поэтому вышли на игру с "Факелом" ни туда, ни сюда, воронежцы выиграли 2:0 и прямой путёвкой сохранили место.

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    • Каким будет "Ростов"? Он будет как финалист Кубка? Или как команда, уже сыгравшая всё важное? Не знаю. По "Динамо" у меня нет уверенности, что они будут играть так же, как с "Краснодаром" и "Спартаком". Есть ощущение, что перед "Зенитом" все робеют и не так агрессивно действуют. Или "Зенит" так подавляет соперников», — сказал Генич Чемпионату.

    После 26-и туров в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 58-ю очками в активе. «Зенит» — на 2-й позиции с 54 баллами.

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