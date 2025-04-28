Гасперини: У «Аталанты» был ужасный настрой

Наставниквысказался про ничью с(1:1) в 34-м туре Серии А.

«Я никак не ожидал такого настроя на матч, я бы назвал его ужасным. Потом, по ходу игры, нам удалось выправиться. У меня такое чувство, что люди не понимают стоящих перед нами задач. Они ведут себя так, словно "Аталанта" легко выйдет в Лигу чемпионов, но нам нужно оглядываться на тех, кто позади нас в таблице», — цитирует Гасперини пресс-служба клуба.

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» набрала 65 очков. Клуб идет вторым в таблице Серии А. «Лечче» с 27 очками — на 17-м месте.