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    Жан-Филип Матета«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Онлайн
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    «Боруссия» Д вырвала победу у «Хоффенхайма» в матче Бундеслиги

    «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Хоффенхайм 1899
    Дортмундская «Боруссия» в гостях одолела «Хоффенхайм» (3:2) в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

    Серу Гирасси — нападающий дортмундской «Боруссии»
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    Серу Гирасси — нападающий дортмундской «Боруссии»

    В составе «шмелей» голы записали на свой счет Серу Гирасси на 20-й минуте и Юлиан Брандт на 74-й минуте.

    У «Хоффенхайма» отличились Адам Гложек на 61-й минуте и Павел Кадержабек на 90+1-й минуте.

    Уже на 90+5-й минуте «Боруссия» Д снова вышла вперед благодаря голу Вальдемара Антона.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — Боруссия Д 2:3
    Голы: 0:1 Серу Гирасси (20'), 1:1 Адам Гложек (61'), 1:2 Юлиан Брандт (74'), 2:2 Павел Кадержабек (90 + 1'), 2:3 Вальдемар Антон (90 + 5') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Артур Шавес, Лео Эстигор, Кевин Акпогума (Стэнли Нсоки, 30'), Павел Кадержабек, Деннис Гайгер (Умут Тохумджу, 77'), Антон Стах, Мариус Бюльтер (Давид Юрасек, 71'), Андрей Крамарич, Адам Гложек (Харис Табакович, 71'), Bazoumana Toure Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон (Ян Коуту, 77'), Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Никлас Зюле (Джованни Рейна, 81'), Джейми Байно-Гиттенс (Карим Адейеми, 68'), Эмре Джан, Феликс Нмеча (Салих Озкан, 68'), Серу Гирасси, Юлиан Брандт (Карни Чуквуэмека, 81') Предупреждения: Вальдемар Антон (42'), Артур Шавес (64'), Стэнли Нсоки (90 + 7'), Павел Кадержабек (90 + 8'), Антон Стах (90 + 12'), Умут Тохумджу (90 + 13')

    После этого матча «Боруссия» Д занимает 6-е место в таблице Бундеслиги с 48-ю очками в активе. «Хоффенхайм» — на 15-й строчке (30).

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