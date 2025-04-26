Стало известно, какие команды вылетели из АПЛ по итогам сезона

Футбольный клуб Лестер Фото: globallookpress.com
Помимо «Ипсвича», который завершил чемпионат на 18-м месте, в Чемпионшип вылетели также «Саутгемптон» и «Лестер Сити».
«Саутгемптон» стал первым вылетевшим клубом, набрав всего 12 очков и одержав лишь две победы за весь сезон — команда установила антирекорд по раннему вылету из АПЛ.
«Лестер» также не смог сохранить прописку в элите, одержав только четыре победы и завершив сезон с 18 очками.
«Ипсвич Таун» оказался третьим неудачником, заняв 18-ю строчку с 21 очком.