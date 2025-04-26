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    Жан-Филип Матета«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Онлайн
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    Стало известно, какие команды вылетели из АПЛ по итогам сезона

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    Определились все три клуба, которые покинут Премьер-лигу по итогам сезона-2024/2025.

    Футбольный клуб Лестер
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    Футбольный клуб Лестер

    Помимо «Ипсвича», который завершил чемпионат на 18-м месте, в Чемпионшип вылетели также «Саутгемптон» и «Лестер Сити».

    «Саутгемптон» стал первым вылетевшим клубом, набрав всего 12 очков и одержав лишь две победы за весь сезон — команда установила антирекорд по раннему вылету из АПЛ.

    «Лестер» также не смог сохранить прописку в элите, одержав только четыре победы и завершив сезон с 18 очками.

    «Ипсвич Таун» оказался третьим неудачником, заняв 18-ю строчку с 21 очком.

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