Стало известно, какие команды вылетели из АПЛ по итогам сезона

Определились все три клуба, которые покинут Премьер-лигу по итогам сезона-2024/2025.

Помимо «Ипсвича», который завершил чемпионат на 18-м месте, в Чемпионшип вылетели также «Саутгемптон» и «Лестер Сити».

«Саутгемптон» стал первым вылетевшим клубом, набрав всего 12 очков и одержав лишь две победы за весь сезон — команда установила антирекорд по раннему вылету из АПЛ.

«Лестер» также не смог сохранить прописку в элите, одержав только четыре победы и завершив сезон с 18 очками.

«Ипсвич Таун» оказался третьим неудачником, заняв 18-ю строчку с 21 очком.