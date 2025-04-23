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    «Сельта» — «Вильярреал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Сельта» и «Вильярреал» проведут очный поединок в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча команд назначена на 23 апреля 20:00 по мск.

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    У «Сельты» на кону стоит борьба за место в зоне Лиги Европы. При этом в случае потери очков «кельты» могут опуститься ниже 8-й строчки, которая позволяет пройти отбор в Лигу конференций. Ситуацию хозяевам осложнили два поражения, в рамках которых они проиграли «Барселоне» и «Эспаньолу».

    «Вильярреал» не проигрывает уже 4 тура. В его активе 52 очка. «Желтым» также нежелательно терять очки, поскольку в спину им дышит «Бетис», который в случае удачного стечения обстоятельств может забрать себе место в зоне Лиги чемпионов.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

    • Букмекеры считают фаворитом «Сельту». На ее победу они дают 2.49, на победу гостей предлагают 2.80. За 3.45 можно взять вариант с ничьей.

    • Искусственный интеллект пришел к выводу, что матч закончится минимальной победой «Вильярреала».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Сельта» — «Вильярреал» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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