Быстров — про Соболева: Такие даже в бане не нужны

Экс-футболист «Зенита»раскритиковал нападающего сине-бело-голубыхв матче 25-го тура РПЛ против «Химок».

Питерский клуб одолел соперника со счетом 1:0, хотя рисковал упустить три очка.

«Химки», молодцы, красавцы. У «Зенита» нет никаких проблем, владели инициативой и тут выходит Сашка Соболев. Он в первом же моменте борется за мяч, к своей штрафной бежит, теряет его и как раз Вера получает этот мяч и выскакивает один на один. Я не знаю, сколько раз еще человека надо выпустить, чтобы он обострил игру у своих ворот, при этом у чужих он не обостряет. Если надо лишиться шансов на чемпионство, это надо делать чаще.

Вот, например, я — тренер, только за этот один момент, я не знаю, что надо было бы с ним сделать. Когда Соболева брали в «Зенит», то рассчитывали, что он будет играть в футбол, а не в «Контр страйк».

Начни тренироваться отдельно. Отстранись от всего. Начни бегать. Как можно выходить на 15 минут, а у него сил нет? Как можно забить, когда Глушенков обыгрывает в центре, отдает во фланг, а Соболев стоит и не бежит? Такие даже в бане не нужны, которым сложно два шага лишних сделать«, — сказал Быстров в шоу "О, футбол!"