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    Тибо Куртуа«Реал» — «Атлетик». Онлайн
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    «Реал» вырвал победу у «Атлетика» в матче Примеры

    «Реал» — «Атлетик»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Реал» одержал победу над «Атлетиком» (1:0) в матче 32-го тура испанской Примеры.

    Антонио Рюдигер — защитник «Реала»
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    Антонио Рюдигер — защитник «Реала»

    Единственный гол в этом матче «сливочные» забили на 90+3-й минуте благодаря голу Федерико Вальверде.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Атлетик 1:0
    Гол: 1:0 Федерико Вальверде (90 + 3') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио (Лукас Васкес, 83'), Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинжа, Лука Модрич (Арда Гюлер, 78'), Орельен Чуаэми, Даниель Себальос (Эндрик, 58'), Джуд Беллингхэм, Родриго (Браим Диас, 78'), Винисиус Жуниор Атлетик: Унай Симон, Адама Буаро (Даниэль Вивиан, 87'), Унай Нуньес, Айтор Паредес, Андони Горосабель, Унаи Гомес (Иньиго Лекуэ, 73'), Микель Весга, Беньят Прадос, Горка Гурусета (Мароан Саннади, 62'), Алехандро Беренгер (Ойан Сансет, 62'), Альваро Джало (Иньяки Уильямс, 62') Предупреждения: Унай Нуньес (63'), Рауль Асенсио (76'), Беньят Прадос (86')

    После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 69-ю очками в активе. «Атлетик» — на 4-й строчке с 57-ю баллами.

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