«Вест Хэм» упустил победу над «Саутгемптоном»

в матче 33-го тура АПЛ сыграл вничью на своем поле— 1:1.

«Молотобойцы» открыли счет на 47-й минуте встречи — отличился Джаррорд Боуэн. «Святые» спаслись от поражения на 90+3-й минуте усилиями Чимуаньи Угочукву.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Саутгемптон 1:1 Голы: 1:0 Джаррод Боуэн (47'), 1:1 Лесли Угочукву (90 + 3') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль, Жан-Клер Тодибо, Макс Килман, Эмерсон (Oliver Scarles, 80'), Карлос Солер, Джеймс Уорд-Праус (Константинос Мавропанос, 86'), Мохаммед Кудус (Luis Guilherme, 75'), Лукас Пакета, Джаррод Боуэн (Эван Фергюсон, 86'), Никлас Фуллкруг (Tomas Soucek, 80') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Кайл Уолкер-Питерс, Джек Стивенс, Ян Беднарек, Тейлор Харвуд-Беллис (Росс Стюарт, 85'), Камал Дин Сулемана (Тайлер Диблинг, 74'), Райан Мэннинг (Welington, 85'), Матеуш Фернандеш, Лесли Угочукву, Флинн Даунс, Пол Онуачу (Кэмерон Арчер, 69') Предупреждения: Владимир Цоуфаль (23'), Пол Онуачу (35'), Макс Килман (83')

«Молотобойцы» одержали последнюю победу в АПЛ 27 февраля, тогда «Вест Хэм» оказался сильнее «Лестера» в матче 27-го тура со счетом 2:0.

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице с 36 очками в активе. Досрочно вылетевший в Чемпионшип «Саутгемптон» продолжает замыкать турнирную таблицу — 20-е место и 11 очков после 33 встреч.