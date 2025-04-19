Компани: Это была безупречная игра после трудной недели

Главный тренервысказался о матче против(4:0).

«Я знаю, что сейчас все будут говорить, что для "Баварии" нормально так побеждать. Но если вы посмотрите последние несколько игр "Хайденхайма", особенно против "Байера", то увидите, что соперникам было нелегко. Поэтому я знал, что здесь будет непросто.

Это была безупречная игра со стороны ребят после трудной недели. Хвалю их», — цитирует Компани Bayern & Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 72 очками в активе. «Хайденхайм» — на 16-й позиции (22).