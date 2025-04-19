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    Компани: Это была безупречная игра после трудной недели

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    Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о матче против «Хайденхайма» (4:0).

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Я знаю, что сейчас все будут говорить, что для "Баварии" нормально так побеждать. Но если вы посмотрите последние несколько игр "Хайденхайма", особенно против "Байера", то увидите, что соперникам было нелегко. Поэтому я знал, что здесь будет непросто.

    Это была безупречная игра со стороны ребят после трудной недели. Хвалю их», — цитирует Компани Bayern & Germany.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 72 очками в активе. «Хайденхайм» — на 16-й позиции (22).

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