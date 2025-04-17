Вальверде: Нам не привыкать играть столь важные матчи

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв четвертьфинале Лиги Европы.

«Все решится в предстоящей игре. Нам не привыкать играть столь важные матчи. Задача такая — следовать своему плану, но при этом учитывать геймплан "Рейнджерс". Они хороши на контратаках, но могут доминировать и с помощью владения мячом. В Шотландии они так делают часто. В первом матче нам не хватило четкости действий и скорости. Не смогли забить, но у нас есть второй шанс.

Участие Иньяки Уильямса под вопросом. Посмотрим, как он будет тренироваться сегодня. Вчера занятие пропустили он и Юри Берчиче, но мы продолжаем отслеживать ситуацию. Буду рассчитывать только на тех игроков, кто готов на сто процентов», — цитирует Вальверде пресс-служба УЕФА.

Матч «Атлетик» — «Рейнджерс» состоится 17 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке. Первая игра завершилась со счетом 0:0.