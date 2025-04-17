На Хейсена появился очередной претендент

Мюнхенскаяпо окончании сезона намерена продать центрального защитника, а на его место подписать игрока «Борнмута», сообщает Bayern & Germany

За корейца «Бавария» хочет выручить порядка € 50 млн и сразу инвестировать эти средства в 20-летнего испанца. Хейсен также хочет пойти на повышение этим летом и готов рассмотреть предложение мюнхенцев.

За «Баварию» Ким Мин Джэ выступает с лета 2023 года, перейдя из «Наполи». Всего в этом сезоне он провел за команду 36 матчей, забил в них один гол и сделал 2 ассиста.

На портале Transfermarkt корейский защитника сейчас оценивается в 45 млн евро, Хейсен стоит на три миллиона меньше.