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    На Хейсена появился очередной претендент

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    Мюнхенская «Бавария» по окончании сезона намерена продать центрального защитника Ким Мин Джэ, а на его место подписать игрока «Борнмута» Дина Хейсена, сообщает Bayern & Germany

    Дин Хейсен
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    Дин Хейсен

    За корейца «Бавария» хочет выручить порядка € 50 млн и сразу инвестировать эти средства в 20-летнего испанца. Хейсен также хочет пойти на повышение этим летом и готов рассмотреть предложение мюнхенцев.

    За «Баварию» Ким Мин Джэ выступает с лета 2023 года, перейдя из «Наполи». Всего в этом сезоне он провел за команду 36 матчей, забил в них один гол и сделал 2 ассиста.

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    • На портале Transfermarkt корейский защитника сейчас оценивается в 45 млн евро, Хейсен стоит на три миллиона меньше.

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