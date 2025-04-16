ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ВолкановскиВолкановски и Евлоев, Гейджи vs Пимблетт — какие бои имеют смысл после UFC 314?
    Все новости спорта

    «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Кристал Пэлас Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас» 16 апреля проведут очную встречу на «Сент-Джеймс Парк» в рамках перенесенной встречи 29-го тура английской Премьер-лиги. Событие начнется в 21:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Ньюкасл» набрал хорошую форму. Клуб выиграл в четырех турах подряд и вплотную подошел к 3-й строчке. В случае продолжения серии хозяева обойдут «Ноттингем Форест» и займут третье место. Напомним, что в прошлом туре «Ньюкасл» разгромил МЮ 4:1.

    «Кристал Пэлас» в прошлом матче не выдержал натиска «Ман Сити» и уступил «горожанам» 2:5. Перед этим «орлы» не проигрывали 5 туров.

    Календарь и таблица АПЛ

    В первом круге команды сыграли вничью 1:1. На «Сент-Джеймс Парк» в АПЛ «Ньюкасл» не проигрывает сопернику с 2021 года.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

    • Букмекеры высоко оценивают шансы «Ньюкасла» на победу. Котировки составляют 1.72 и 4.70 соответственно. На ничью можно поставить за 3.90.

    • Искусственный интеллект полагает, что матч завершится победой «Ньюкасла» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Реалу» ремонтада против «Арсенала»?
  • «Реал» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Шокирует ли «Бавария» «Интер» в Милане?
  • «Интер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Бело-голубые» доставят проблемы армейцам?!
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  8.70
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фиорентина — Целе
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры