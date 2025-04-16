«Ньюкасл» набрал хорошую форму. Клуб выиграл в четырех турах подряд и вплотную подошел к 3-й строчке. В случае продолжения серии хозяева обойдут «Ноттингем Форест» и займут третье место. Напомним, что в прошлом туре «Ньюкасл» разгромил МЮ 4:1.
«Кристал Пэлас» в прошлом матче не выдержал натиска «Ман Сити» и уступил «горожанам» 2:5. Перед этим «орлы» не проигрывали 5 туров.
В первом круге команды сыграли вничью 1:1. На «Сент-Джеймс Парк» в АПЛ «Ньюкасл» не проигрывает сопернику с 2021 года.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры высоко оценивают шансы «Ньюкасла» на победу. Котировки составляют 1.72 и 4.70 соответственно. На ничью можно поставить за 3.90.
- Искусственный интеллект полагает, что матч завершится победой «Ньюкасла» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.
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