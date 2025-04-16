16 апреля проведут очную встречу на «Сент-Джеймс Парк» в рамках перенесенной встречи 29-го тура английской Премьер-лиги. Событие начнется в 21:30 по мск.

«Ньюкасл» набрал хорошую форму. Клуб выиграл в четырех турах подряд и вплотную подошел к 3-й строчке. В случае продолжения серии хозяева обойдут «Ноттингем Форест» и займут третье место. Напомним, что в прошлом туре «Ньюкасл» разгромил МЮ 4:1.

«Кристал Пэлас» в прошлом матче не выдержал натиска «Ман Сити» и уступил «горожанам» 2:5. Перед этим «орлы» не проигрывали 5 туров.

Календарь и таблица АПЛ

В первом круге команды сыграли вничью 1:1. На «Сент-Джеймс Парк» в АПЛ «Ньюкасл» не проигрывает сопернику с 2021 года.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.10. Букмекеры высоко оценивают шансы «Ньюкасла» на победу. Котировки составляют 1.72 и 4.70 соответственно. На ничью можно поставить за 3.90.

Искусственный интеллект полагает, что матч завершится победой «Ньюкасла» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.

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