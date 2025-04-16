«Ньюкасл» примет на своем поле «Кристал Пэлас» в отложенном матче 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 16 апреля и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» по итогам 31-го поединка английской Премьер-лиги находится в верхней части турнирной таблицы с 56 очками.

Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов (топ-5) и на один балл отстает от третьей строчки, а также на два пункта опережает шестое место, которое уже не выводит в главный еврокубок.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 32-го тура национального чемпионата «Сороки» одержали разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» (4:1).

Перед этим в 30-м туре английской Премьер-лиги клуб в севера Англии на чужом поле также набрал максимум очков, крупно обыграв одного из аутсайдеров «Лестер» (3:0).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Льюис, Уиллок, Ботман, Ласселлс и Холл, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ньюкасл» неизменно побеждал.

Данная форма сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть явное превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Александер Исак — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 20-ю голами.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 31-го поединка английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы с 43 очками.

Команда занимает 12-ю позицию с отставанием в 11 баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в 22 пункта от зоны вылета (18-20-я места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 32-го тура национального первенства «Орлы» на чужом поле потерпели разгром от «Манчестер Сити» (2:5).

Ранее коллектив в 31-м туре английской Премьер-лиги на своем поле набрали максимум очков, когда в домашних стенах переиграли «Брайтон» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Тернер, Эссе, Дукуре и Риад, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» проиграл лишь раз при семи победах и одной ничьей.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, добиться этого будет сложно, если учесть превосходство соперника в классе.

Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 13-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ньюкасла» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ньюкасл» выиграл 1-й тайм и основное время

в восьми из девяти последних матчей «Кристал Пэлас» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.95, победа «Кристал Пэлас» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют 1-й тайм и основное время поединка, ведь так было в трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Ньюкасл» выиграет 1-й тайм и основное время за 2.40.