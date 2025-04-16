Анчелотти: Моей мечтой было тренировать «Ливерпуль»

Главный тренерзаявил о том, что всегда мечтал поработать в стане «Ливерпуля».

«Моей мечтой было тренировать "Ливерпуль", но потом я оказался в "Эвертоне", испытал на себе их соперничество и теперь являюсь абсолютным фанатом "Эвертона".

Мне очень понравилась атмосфера, потому что там царит поражающая воображение страсть к клубным цветам.

Вы видите, как болельщики переживают за "Ливерпуль", который на протяжении многих лет и по сей день превосходит всех в Премьер-лиге», — приводит слова Анчелотти RSI.

Напомним, что в Англии Анчелотти успел поработать в «Челси» и «Эвертоне».