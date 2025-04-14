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    «Наполи» разгромил «Эмполи»

    «Наполи» — «Эмполи»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Наполи» в заключительном матче 32-го тура Серии А оказался сильнее «Эмполи» на своем поле — 3:0.

    Скотт Мактоминей
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    Скотт Мактоминей

    Единственный гол в первом тайме на счету полузащитника неаполитанцев Скотта Мактоминея на 18-й минуте встречи.

    Во второй половине встречи Ромелу Лукаку удвоил преимущество хозяев в счете на 55-й минуте. На 61-й минуте, Мактоминей оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Эмполи 3:0
    Голы: 1:0 Скотт МакТоминай (18'), 2:0 Ромелу Лукаку (56'), 3:0 Скотт МакТоминай (61') Наполи: Алекс Мерет, Паскуале Маццокки (Леонардо Спинаццола, 75'), Амир Ррахмани, Жуан Жесус (Рафа Марин, 72'), Матиас Оливера, Билли Гилмор (Филип Биллинг, 83'), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Маттео Политано (Джакомо Распадори, 83'), Ромелу Лукаку (Сириль Нгонж, 83'), Давид Нерес Эмполи: Девис Васкес, Либерато Кэкачей (Саломон Самбья, 82'), Джузеппе Пеццелла, Маттиа Вити (Тайронн Эбюэхи, 73'), Лука Марьянуччи, Саба Гогличидзе, Якопо Фаццини (Лоренцо Коломбо, 61'), Лиам Хендерсон (Виктор Коваленко, 82'), Альберто Грасси, Себастьяно Эспозито, Эммануэль Гьяси Предупреждения: Ромелу Лукаку (42'), Саба Гогличидзе (87')

    Занимающие 2-е место в турнирной таблице Серии А, подопечные Антонио Конте набирают 68 очков и продолжают погоню за лидирующим в турнирной таблице «Интером» (71).

    Календарь и таблица Серии А

    «Эмполи» остается в зоне вылета на 19-м месте и 24 очками в активе.

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