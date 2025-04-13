Точилин: Все хотят, чтобы «Спартак» активно участвовал в золотой гонке

Футбольный экспертвысказался о поражениив матче 24-го тура РПЛ против махачкалинского(1:2).

«В этом туре наши лидирующие команды, кроме ЦСКА, потеряли очки. Какой результат удивил больше всего? Поражение "Спартака". Все хотят, чтобы он активно участвовал в золотой гонке. Нельзя так терять очки, если клуб хочет побороться за чемпионство. С такими соперниками, как махачкалинское "Динамо", "красно-белым" очки даются тяжело. Мы лишний раз в это убедились.

Почему так происходит? Если говорить о последней игре, показалось, что не хватило настроя. В первом тайме проскальзывала какая-то вальяжность. После перерыва хозяева включились, но было поздно. Против таких команд, которые организовано играют в обороне, и когда приходится играть в позиционную атаку, возникают проблемы.

"Спартак" на сегодня больше действует на кураже. Если изначально игра идет, ее доводят до победы. Если включается сопротивление, возникают сложности. С такими командами надо начинать играть с первых минут, а не когда ты уступаешь, потому что отыгрываться тяжело», — цитирует Точилина издание Евро-Футбол.Ру.

После поражения от махачкалинского «Динамо», «Спартак» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 47-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 5 пунктов.