«Бавария» — «Интер»: счет матча 1:2, обзор голов

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионовна выезде переигралсо счетом 2:1.

Открыли счет в поединке гости усилиями Лаутаро Мартинеса на 38-й минуте.

Мюнхенцы смогли восстановить статус-кво лишь на 85-й минуте, когда точным ударом отметился Томас Мюллер.

Спустя три минуты Давид Фраттези поразил ворота хозяев и принес победу итальянской команде.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Бавария — Интер 1:2 Голы: 0:1 Лаутаро Мартинес (38'), 1:1 Томас Мюллер (85'), 1:2 Давиде Фраттези (88') Бавария: Йонас Урбиг, Эрик Дайер, Ким Мин Джэ (Саша Боэ, 75'), Йосип Штанишич, Йозуа Киммих, Рафаэл Геррейру (Серж Гнабри, 75'), Конрад Лаймер, Леон Горецка, Майкл Олисе, Лерой Зане (Томас Мюллер, 75'), Гарри Кейн Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан (Янн Биссекк, 79'), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 74'), Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Лаутаро Мартинес, Марку Тюрам Предупреждения: Ким Мин Джэ (29'), Лаутаро Мартинес (53'), Генрих Мхитарян (71')

Ответная встреча команд состоится в следующую среду, 16 апреля.