Наумов: Мне кажется, что «Факелу» сейчас больше подошел бы Юран

Экс-президентвысказался о назначении на пост главного тренера воронежского

«Шалимов — довольно опытный тренер. Он знает российский футбол, знает многих игроков команды. Он может хорошо там работать, но только вопрос: хватит ли ему характера и жесткости в этой сложной ситуации? Мне кажется, что "Факелу" сейчас больше подошел бы Сергей Юран. Он более властный, жесткий, авторитетным давлением наладит дисциплину и мотивирует игроков так, чтобы они совершили невероятное в оставшееся время и выбрались из ямы.

Знаний у Шалимова достаточно, он квалифицированный тренер, но хватит ли ему качеств, когда нужно преодолеть кризис? Мне бы очень хотелось, чтобы "Факел" выкарабкался из ситуации: Воронеж — футбольный город, стадион все время заполняется. Надеюсь, что Шалимов поможет», — сказал Наумов «Матч ТВ».

После 22-х туров в российской Премьер-лиге «Факел» занимает предпоследнее 15-е место в таблице с 14-ю очками в активе.