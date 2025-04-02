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    Наумов: Мне кажется, что «Факелу» сейчас больше подошел бы Юран

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера воронежского «Факела».

    Игорь Шалимов возглавил «Факел»
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    Игорь Шалимов возглавил «Факел»

    «Шалимов — довольно опытный тренер. Он знает российский футбол, знает многих игроков команды. Он может хорошо там работать, но только вопрос: хватит ли ему характера и жесткости в этой сложной ситуации? Мне кажется, что "Факелу" сейчас больше подошел бы Сергей Юран. Он более властный, жесткий, авторитетным давлением наладит дисциплину и мотивирует игроков так, чтобы они совершили невероятное в оставшееся время и выбрались из ямы.

    Знаний у Шалимова достаточно, он квалифицированный тренер, но хватит ли ему качеств, когда нужно преодолеть кризис? Мне бы очень хотелось, чтобы "Факел" выкарабкался из ситуации: Воронеж — футбольный город, стадион все время заполняется. Надеюсь, что Шалимов поможет», — сказал Наумов «Матч ТВ».

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