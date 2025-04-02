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    • Шалимов возглавил «Факел»
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    Шалимов возглавил «Факел»

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    Российский специалист Игорь Шалимов возглавил «Факел». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Игорь Михайлович заключил соглашение с нашим футбольным клубом и займёт должность главного тренера. 56-летний наставник ранее возглавлял такие команды, как "Краснознаменск", "Уралан", "Краснодар", "Химки", "Ахмат" и "Урал".

    В качестве игрока Игорь Шалимов становился чемпионом СССР в составе московского "Спартака", выигрывал первенство Европы в составе национальной молодёжки, признавался лучшим легионером чемпионата Италии как игрок команды "Фоджа" и впоследствии в "Интере" завоёвывал серебряные медали Серии А, выигрывал Кубок УЕФА.

    Игорь Михайлович, добро пожаловать в "Факел"!» — написано в сообщении.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Факел» идет 15-м в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после 22 сыгранных матчей.

    В субботу, 5 апреля, воронежская команда примет «Ахмат». Матч начнется в 15:15 мск.

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