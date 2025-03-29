Примера. «Атлетико» в гостях у «Эспаньола», «Реал» примет «Леганес», «Барселона» сыграет с «Жироной»

Матчи 29-го тура испанской Примеры пройдут с 29 по 31 марта

«Реал Сосьедад» — «Вальядолид» 2:1

В матче 29-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» переиграл «Вальядолид» со счетом 2:1.

За хозяев в первой половине встречи смог отличиться Микель Оярсабаль, а во втором тайме забил Серхио Гомес. Гол престижа за гостей на счету Хуана Мигеля Латасы.

В активе «Сосьедада» стало 38 очков и девятое место в турнирной таблице. У «Вальядолида» осталось 16 баллов и последняя строчка.

«Эспаньол» — «Атлетико»

суббота, 29 марта, 18:15 мск

Календарь и таблица испанской Примеры

«Алавес» — «Райо Вальекано»

суббота, 29 марта, 20:30 мск

«Реал» — «Леганес»

суббота, 29 марта, 23:00 мск

«Хетафе» — «Вильярреал»

воскресенье, 30 марта, 15:00 мск

«Барселона» — «Жирона»

воскресенье, 30 марта, 17:15 мск

«Атлетик» — «Осасуна»

воскресенье, 30 марта, 19:30 мск

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«Валенсия» — «Мальорка»

воскресенье, 30 марта, 19:30 мск

«Бетис» — «Севилья»

воскресенье, 30 марта, 22:00 мск

«Сельта» — «Лас-Пальмас»

понедельник, 31 марта, 19:30 мск