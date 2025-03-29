Примера. «Атлетико» в гостях у «Эспаньола», «Реал» примет «Леганес», «Барселона» сыграет с «Жироной»

«Реал Сосьедад» — «Вальядолид» 2:1
В матче 29-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» переиграл «Вальядолид» со счетом 2:1.
За хозяев в первой половине встречи смог отличиться Микель Оярсабаль, а во втором тайме забил Серхио Гомес. Гол престижа за гостей на счету Хуана Мигеля Латасы.
В активе «Сосьедада» стало 38 очков и девятое место в турнирной таблице. У «Вальядолида» осталось 16 баллов и последняя строчка.
«Эспаньол» — «Атлетико»
суббота, 29 марта, 18:15 мск
Календарь и таблица испанской Примеры
«Алавес» — «Райо Вальекано»
суббота, 29 марта, 20:30 мск
«Реал» — «Леганес»
суббота, 29 марта, 23:00 мск
«Хетафе» — «Вильярреал»
воскресенье, 30 марта, 15:00 мск
«Барселона» — «Жирона»
воскресенье, 30 марта, 17:15 мск
«Атлетик» — «Осасуна»
воскресенье, 30 марта, 19:30 мск
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
«Валенсия» — «Мальорка»
воскресенье, 30 марта, 19:30 мск
«Бетис» — «Севилья»
воскресенье, 30 марта, 22:00 мск