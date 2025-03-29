«Ювентус» — «Дженоа»: счет матча 1:0, обзор голов

обыграл(1:0) в матче 30-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол в этом матче забил игрок «старой синьоры» Кенан Йылдыз на 25-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Дженоа 1:0 Гол: 1:0 Кенан Йылдыз (25') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Федерико Гатти (Пьер Калюлю, 27'), Ллойд Келли, Ренато Вейга, Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам, Уэстон Маккенни, Теун Коопмейнерс (Шику Консейсау, 66'), Николас Гонсалес (Тимоти Уэа, 82'), Кенан Йылдыз, Душан Влахович Дженоа: Алессандро Дзаноли (Lorenzo Venturino, 63'), Хоан Васкес, Кони де Винтер, Стефано Сабелли, Фабио Миретти (Мортен Торсби, 80'), Жан Онана (Руслан Малиновский, 71'), Мортен Френнруп, Андреа Пинамонти (Калеб Экубан, 71'), Patrizio Masini, Alan Matturro, Nicola Leali Предупреждения: Хефрен Тюрам (31'), Мортен Френнруп (55'), Руслан Малиновский (72'), Тимоти Уэа (88')

После этого матча «Ювентус» занимает 5-е место в таблице Серии А 55-ю очками в активе. «Дженоа» — на 12-й позиции (35).