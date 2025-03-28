Источник: Черчесов может стать тренером «Ростова»

По данным издания Sport Baza, клуб российской Премьер-лигирассматривает возможность приглашенияна пост главного тренера.

Как сообщает источник, если в «Ростове» произойдет смена собственника и предприниматель Иван Саввиди получит контрольный пакет, то он пригласит Черчесова в клуб.

Сам 61-летний специалист недавно заявил, что его приоритетом является работа в России. Также возможно его назначение в «Динамо».

Последним местом работы экс-наставника сборной России была сборная Казахстана, которую он покинул в январе 2025 года. Ранее он возглавлял венгерский «Ференцварош», , польскую «Легию», «Динамо», «Амкар», «Ахмат», «Жемчужину-Сочи», «Спартак» и австрийский «Тироль».

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В настоящий момент главным тренером «Ростова» является испанец Джонатан Альба, сменивший на этом посту Валерия Карпина в феврале 2025-го.