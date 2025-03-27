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    Антон Миранчук: Уже раньше было видно, что Батраков — парень с головой

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    Хавбек «Сьона» Антон Миранчук высказался про Алексея Батракова. Ранее оба футболиста играли за московский «Локомотив».

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Уже тогда видно было, что Батраков — парень с головой. Поэтому сейчас он начал проявлять себя, как только получил шанс в основном составе. В целом те, кто его видел ещё до дебюта в РПЛ, не удивлены такому успеху.

    Лично я видел его потенциал, находясь с ним рядом. И тоже не удивлён такой яркой его игре — очень рад за Лёшу, — приводят слова Миранчука "Известия".

    Батраков является воспитанником железнодорожников. Текущий контракт с "Локомотивом" истекает в июне 2027 года.

    После 21 тура "Локомотив" идет 4-м в таблице, набрав 40 очков.

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