Антон Миранчук: Уже раньше было видно, что Батраков — парень с головой

Хавбек «Сьона»высказался про. Ранее оба футболиста играли за московский «Локомотив».

«Уже тогда видно было, что Батраков — парень с головой. Поэтому сейчас он начал проявлять себя, как только получил шанс в основном составе. В целом те, кто его видел ещё до дебюта в РПЛ, не удивлены такому успеху.

Лично я видел его потенциал, находясь с ним рядом. И тоже не удивлён такой яркой его игре — очень рад за Лёшу, — приводят слова Миранчука "Известия".

Батраков является воспитанником железнодорожников. Текущий контракт с "Локомотивом" истекает в июне 2027 года.

После 21 тура "Локомотив" идет 4-м в таблице, набрав 40 очков.