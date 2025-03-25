Капелло: Тудору нужно сосредоточиться на наведении порядка

Экс-наставник «Ювентуса»дал совет. Ранее специалист возглавил туринский клуб вместо

«Я бы поговорил с командой очень откровенно, примерно так: "Вы привели меня сюда, теперь давайте помогать друг другу". Это снимает маску и показывает, что все должны быть на одной стороне. Тренер не может решить все проблемы команды в одиночку, особенно когда у него мало времени.

Главное, на чём придётся сосредоточиться Тудору, — это наведение порядка. "Ювентусу" нужна нормализация. У нас были месяцы неразберихи, слишком много. Непонятные роли на поле, нападающие, которые играют как защитники, капитаны, которые меняются от игры к игре. Скажем так, это трёхлетний проект, который нужно реализовать за один год. Правда в том, что результаты — это всегда главное, особенно для клуба такого высокого уровня, как "Юве", — приводит слова Капелло Football Italia.