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    Капелло: Тудору нужно сосредоточиться на наведении порядка

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    Экс-наставник «Ювентуса» Фабио Капелло дал совет Игору Тудору. Ранее специалист возглавил туринский клуб вместо Тьяго Мотты.

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «Я бы поговорил с командой очень откровенно, примерно так: "Вы привели меня сюда, теперь давайте помогать друг другу". Это снимает маску и показывает, что все должны быть на одной стороне. Тренер не может решить все проблемы команды в одиночку, особенно когда у него мало времени.

    Главное, на чём придётся сосредоточиться Тудору, — это наведение порядка. "Ювентусу" нужна нормализация. У нас были месяцы неразберихи, слишком много. Непонятные роли на поле, нападающие, которые играют как защитники, капитаны, которые меняются от игры к игре. Скажем так, это трёхлетний проект, который нужно реализовать за один год. Правда в том, что результаты — это всегда главное, особенно для клуба такого высокого уровня, как "Юве", — приводит слова Капелло Football Italia.

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