Албания обыграла Андорру, а Румыния разгромила Сан-Марино в отборе ЧМ-2026

Завершились три матча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В одной из встреч Албания разгромила Андорру со счетом 3:0.

У хозяев дублем отметился Рей Манай, который забил свои голы на 9-й и 19-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Мюрто Узуни на 90+2-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K Албания — Андорра 3:0 Голы: 1:0 Рею Манай (9'), 2:0 Рею Манай (19'), 3:0 Мюрто Узуни (90 + 2') Албания: Томас Стракоша, Иван Балью, Арлинд Айети, Берат Джимсити (Мараш Кумбула, 67'), Насер Алийи, Казим Лячи (Adrion Pajaziti, 75'), Кристьян Аслани, Армандо Броя (Мюрто Узуни, 75'), Рею Манай, Арбер Ходжа, Juljan Shehu Андорра: Икер, Хесус Рубио (Aron Rodrigo Tapia, 62'), Марк Гарсия, Иан Оливера, Кристиан Гарсия, Мойсес Сан-Никола, Жоан Сервос (Guillaume Silvain Lopez, 86'), Марк Ребес (Жоау Тейшейра, 62'), Альберт Росас Убак (Ricard Fernandez, 62'), Pau Babot, Biel Borra Font (Макс Льовера, 76') Предупреждения: Pau Babot (3'), Ricard Fernandez (80')

Албания располагается на 2-й позиции в группе К с 3 очками в активе. Андорра — на последней 5-й позиции без набранных очков.

В параллельном матче Румыния одержала победу над Сан-Марино со счетом 5:1.

На 6-й минуте защитник Сан-Марино Микеле Чеволи забил гол в свои ворота.

У Румынии также отличились Михай Попеску на 44-й минуте, Рэзван Марин на 55-й минуте с пенальти, Янис Хаджи на 75-й и Денис Алибек на 90+4-й минуте.

В составе Сан-Марино единственный гол забил Самуэле Дзаннони на 67-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H Сан-Марино — Румыния 1:5 Голы: 0:1 Микеле Чеволи (автогол) (6'), 0:2 Михай Попеску (44'), 0:3 Рэзван Марин (пенальти) (55'), 1:3 Samuele Zannoni (67'), 1:4 Янис Хаджи (75'), 1:5 Денис Алибек (90 + 4') Сан-Марино: Микеле Чеволи, Алессандро Този (Alberto Riccardi, 62'), Алессандро Голинуччи, Лоренцо Капиккьони (Matteo Valli Casadei, 46'), Никола Нанни, Филиппо Берарди (Nicolas Giacopetti, 66'), Pietro Amici, Giacomo Benvenuti, Tommaso Benvenuti, Samuele Zannoni (Simone Santi, 76'), Andrea Contadini (Nicko Sensoli, 46') Румыния: Хорациу Молдован, Никусор Банку, Андрей Буркэ, Михай Попеску (Денис Чоботарию, 61'), Андрей Рациу, Николае Станчу (Влад Драгомир, 61'), Мариус Марин (Александру Митрицэ, 46'), Рэзван Марин (Денис Алибек, 80'), Янис Хаджи, Денис Дрэгуш (Dennis Politic, 80'), Деннис Ман Предупреждения: Giacomo Benvenuti (69'), Никола Нанни (88'), Dennis Politic (90')

Румыния занимает 2-е место в группе Н с 3 баллами в копилке. Сан-Марино — на последней 5-й позиции (0).

Босния и Герцеговина одолела Кипр со счетом 2:1.

У хозяев отличились Эрмедин Демирович на 22-й минуте и Харис Хайрадинович на 56-й минуте.

Единственный гол у Кипра забил Иоаннис Питтас на 45+2-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H Босния и Герцеговина — Кипр 2:1 Голы: 1:0 Эрмедин Демирович (22'), 1:1 Иоаннис Питтас (45 + 2'), 2:1 Харис Хайрадинович (56') Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Амар Дедич, Степан Раделич, Адриан Леон Баришич (Никола Катич, 72'), Зеад Колашинац, Арьян Малич (Dzenis Burnic, 72'), Харис Хайрадинович (Иван Башич, 88'), Беньямин Тахирович (Дарио Шарич, 46'), Иван Шуньич, Эрмедин Демирович, Armin Gigovic (Самед Баждар, 46') Кипр: Йоэль Малль, Константинос Лайфис, Янис Кусулос (Маринос Ционис, 65'), Иоаннис Питтас, Григорис Кастанос, Яннис Сациас, Андроникос Какулис (Пиерос Сотириу, 88'), Лойзос Лойзу (Хараламбос Кириаку, 66'), Ioannis Costi (Харалампос Харалампус, 72'), Giorgos Malekkidis (Андерсон Коррейя, 88'), Christos Sielis Предупреждения: Константинос Лайфис (36'), Иван Шуньич (40'), Иоаннис Питтас (75'), Степан Раделич (83'), Иоаннис Питтас (90 + 5')

Босния и Герцеговина располагается на 1-й позиции группы Н с 6-ю баллами. Кипр занимает 3-е место (3).