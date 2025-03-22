ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинКарпин, Месси, Роберто Карлос и еще семь иностранцев с самым большим количеством матчей в Ла Лиге
  • 19:01
    • Дубль Соболева помог «Зениту» разгромить БАТЭ в товарищеском матче
  • 17:08
    • «Салават Юлаев» разгромил «Барыс», Ливо побил рекорд Мозякина
    Все новости спорта

    Молдова — Норвегия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Молдавии Сборная Норвегии
    22 марта в Кишиневе сборная Молдовы примет команду Норвегии в рамках квалификационного матча отборочного цикла чемпионата мира. Начало игры в 20:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В ноябре молдоване провели две встречи. Они сыграли вничью 1:1 с Гибралтаром и обыграли 1:0 Андорру. Норвежцы сыграли две официальных встречи в Лиге наций. Они разгромили Словению 4:1 и Казахстан 5:0.

    Для команды Холланна это отличная возможность улучшить показатель выездных выступлений. До этого гости смогли выиграть лишь в одном из пяти последних матчей.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 12.0 на победу Молдовы, 5.60 на ничью, 1.27 на победу Норвегии.

    • Искусственный интеллект пророчит Норвегии разгромную победу со счетом 5:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Молдова — Норвегия смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уэльс уничтожит казахстанскую сборную?
  • Уэльс — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Норвегия разгромит Молдову?!
  • Молдова — Норвегия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Рублев проиграет третий матч подряд?
  • Бергс — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Уэльс — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Молдова — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бергс — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Грузия — Армения
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Кения — Габон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Уфа — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры