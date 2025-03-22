В ноябре молдоване провели две встречи. Они сыграли вничью 1:1 с Гибралтаром и обыграли 1:0 Андорру. Норвежцы сыграли две официальных встречи в Лиге наций. Они разгромили Словению 4:1 и Казахстан 5:0.
Для команды Холланна это отличная возможность улучшить показатель выездных выступлений. До этого гости смогли выиграть лишь в одном из пяти последних матчей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 12.0 на победу Молдовы, 5.60 на ничью, 1.27 на победу Норвегии.
- Искусственный интеллект пророчит Норвегии разгромную победу со счетом 5:0.
Трансляция матча
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