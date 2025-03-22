22 марта в Кишиневе сборнаяпримет командув рамках квалификационного матча отборочного цикла чемпионата мира. Начало игры в 20:00 мск.

В ноябре молдоване провели две встречи. Они сыграли вничью 1:1 с Гибралтаром и обыграли 1:0 Андорру. Норвежцы сыграли две официальных встречи в Лиге наций. Они разгромили Словению 4:1 и Казахстан 5:0.

Для команды Холланна это отличная возможность улучшить показатель выездных выступлений. До этого гости смогли выиграть лишь в одном из пяти последних матчей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.20. Букмекеры дают такие коэффициенты: 12.0 на победу Молдовы, 5.60 на ничью, 1.27 на победу Норвегии.

Искусственный интеллект пророчит Норвегии разгромную победу со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Молдова — Норвегия смотрите на LiveCup.Run.

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