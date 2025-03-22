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    Норвегия разгромит Молдову?!

    Молдова — Норвегия: прогноз и ставка на ЧМ-2026 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Молдова — Норвегия
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    сборная Норвегии
    22 марта в 1-м туре европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Молдова и Норвегия. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Молдова — Норвегия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Молдова

    Турнирное положение: молдавская национальная команда здорово выступила в прошлой Лиге наций, но соперники там были не ахти.

    Молдаване набрала 9 очков в 4 матчах, финишировали на первой строчке и вышли в Лигу С.

    «Трехцветные» смогли забить 5 мячей, а пропустили всего 1.

    Последние матчи: Молдова в ноябре сыграла вничью с Гибралтаром (1:1) в спарринге и победили Андорру (1:0) в Лиге наций.

    В октябре же сборная Молдовы уступила Мальте (0:1)) и переиграла Андорру (2:0).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    До этого же главная команда Молдовы смогла одолеть Сан-Марино (1:0) и Мальту (2:0).

    Не сыграют: все футболисты из Молдовы, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

    Состояние команды: подопечные Сергея Клещенко ушли из самой слабой зоны Лиги наций в Лигу С, но это не говорит, что команда может на что-то претендовать.

    Сборная Молдовы считается аутсайдером своей группы и вряд ли сможет претендовать на высокие места.

    Норвегия

    Турнирное положение: норвежская «националка» ударно выступила в Лиге наций в прошлом году.

    Главная команда Норвегии смогла набрать 13 очков, выиграла свою группу и поднялась в Лигу А.

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    • Норвежцы смогли забить целых 15 мячей, а пропустили всего 7.

    Последние матчи: в последних играх «сверла» разгромили Казахстан (5:0) и Словению (4:1).

    До этого же Норвегия крупно проиграла Австрии (1:5) и выиграла у Словении (3:0).

    Перед этим сборная Норвегии победила Австрию (2:1) и сыграла вничью с Казахстаном (0:0).

    Не сыграют: все футболисты сборной Норвегии, которые были вызваны, готовы к матчу.

    Состояние команды: подопечные Столе Сольбаккена в последнее время выступают достаточно хорошо и навязывают борьбу абсолютно всем соперникам.

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    Думается, что Эрлинг Холанн и компания точно будут делать все для того, чтобы пробиться на мировое первенство. У них есть для этого шансы.

    Статистика для ставок

    • сборная Норвегии выиграла 4 из последних 5 матчей

    • сборная Молдовы проиграла только 1 из последних 6 матчей

    • в последнем очном матче в 2014 году Норвегия обыграла Молдову со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа Молдовы — в 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: норвежцы в последнее время забивают достаточно много, поэтому ждем много голов.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.20.

    Прогноз: сборная Норвегии намного сильнее соперника, поэтому рискнем и поставим, что одержит крупную победу.

    Ставка: победа сборной Норвегии с форой-2 за 2.25.

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    Молдова — Норвегия: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 22.03.202520:00. Норвегия разгромит Молдову?!
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