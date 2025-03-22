Молдова
Турнирное положение: молдавская национальная команда здорово выступила в прошлой Лиге наций, но соперники там были не ахти.
Молдаване набрала 9 очков в 4 матчах, финишировали на первой строчке и вышли в Лигу С.
«Трехцветные» смогли забить 5 мячей, а пропустили всего 1.
Последние матчи: Молдова в ноябре сыграла вничью с Гибралтаром (1:1) в спарринге и победили Андорру (1:0) в Лиге наций.
В октябре же сборная Молдовы уступила Мальте (0:1)) и переиграла Андорру (2:0).
До этого же главная команда Молдовы смогла одолеть Сан-Марино (1:0) и Мальту (2:0).
Не сыграют: все футболисты из Молдовы, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Сергея Клещенко ушли из самой слабой зоны Лиги наций в Лигу С, но это не говорит, что команда может на что-то претендовать.
Сборная Молдовы считается аутсайдером своей группы и вряд ли сможет претендовать на высокие места.
Норвегия
Турнирное положение: норвежская «националка» ударно выступила в Лиге наций в прошлом году.
Главная команда Норвегии смогла набрать 13 очков, выиграла свою группу и поднялась в Лигу А.
Норвежцы смогли забить целых 15 мячей, а пропустили всего 7.
Последние матчи: в последних играх «сверла» разгромили Казахстан (5:0) и Словению (4:1).
До этого же Норвегия крупно проиграла Австрии (1:5) и выиграла у Словении (3:0).
Перед этим сборная Норвегии победила Австрию (2:1) и сыграла вничью с Казахстаном (0:0).
Не сыграют: все футболисты сборной Норвегии, которые были вызваны, готовы к матчу.
Состояние команды: подопечные Столе Сольбаккена в последнее время выступают достаточно хорошо и навязывают борьбу абсолютно всем соперникам.
Думается, что Эрлинг Холанн и компания точно будут делать все для того, чтобы пробиться на мировое первенство. У них есть для этого шансы.
Статистика для ставок
- сборная Норвегии выиграла 4 из последних 5 матчей
- сборная Молдовы проиграла только 1 из последних 6 матчей
- в последнем очном матче в 2014 году Норвегия обыграла Молдову со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа Молдовы — в 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.
- 2.12Уэльс — Казахстан: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 1.72Уругвай — Аргентина: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.71Израиль — Эстония: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: норвежцы в последнее время забивают достаточно много, поэтому ждем много голов.
Ставка: тотал больше 3 за 2.20.
Прогноз: сборная Норвегии намного сильнее соперника, поэтому рискнем и поставим, что одержит крупную победу.
Ставка: победа сборной Норвегии с форой-2 за 2.25.