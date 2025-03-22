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    Льюис-Скелли: Я даже не думал, что забью

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Албании
    Защитник лондонского «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли высказался о дебюте в сборной Англии.

    Майлз Льюис-Скелли
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    Майлз Льюис-Скелли

    Льюис-Скелли вышел на поле в стартовом составе на матч 1-го тура квалификации к ЧМ-2026 с Албанией и отметился забитым голом.

    «Вратарь шёл на меня, и я попытался нанести удар между ног. Я даже не думал, что забью! У меня нет слов. Последние шесть месяцев пролетели так быстро. Я остаюсь в реальности и принимаю каждый момент таким, какой он есть. Честно говоря, это невероятно. Это день, который я никогда не забуду.

    Я узнал о попадании в состав утром на собрании, и, когда я увидел своё имя, моё сердце забилось — я был так взволнован», — цитирует Льюиса-Скелли пресс-служба сборной Англии.

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