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    Россия — Гренада. Онлайн

    Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия — Гренада

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    Сборная России сыграет первый матч в новом году. Соперником подопечных Валерия Карпина станет сборная Гренады. Матч пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    Россия

    В прошлом году сборная России провела 12 товарищеских матчей. Команда под руководством Валерия Карпина одержала 8 побед и 4 раза сыграла вничью, не проиграв ни разу.

    Последние два матча пришлись на ноябрь против сборных Брунея и Сирии. В первой игре россияне без проблем обыграли брунейцев, забив в ворота соперника одиннадцать безответных мячей (11:0). Второй матч сборная Россия снова выиграла, но уже не так крупно — Сирия была повержена со счетом 4:0.

    В окончательный состав сборной России на матчи с Гренадой и Замбией попал 31 футболист. В том числе и Артём Дзюба, которые не играл за национальную команду с 2021 года. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что форвард «Акрона» будет капитаном в матче с Гренадой.

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    Гренада

    Сборная Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА. Команда никогда не квалифицировалась на чемпионаты мира, а на Золотом Кубке КОНКАКАФ играла трижды, уступив во всех девяти матчах в совокупности.

    В марте сборная Гренады провела два товарищеских матча — оба против Сент-Винсент и Гренадины. При этом результат в этих встречах был зафиксирован одинаковый — ничья 1:1.

    В отборе на ЧМ-2026 национальная команда Гренады набрала одно очко в двух матчах — ничья с Тринидад и Тобаго (1:1) и крупное поражение от Коста-Рики (0:3). В июне сборной предстоит провести еще две игры против Багамских островов и Сент-Китс и Невис.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Россия — Гренада с коэффициентом 2.02.

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