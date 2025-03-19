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    Сборная России поиздевается над очередным соперником

    Россия — Гренада: прогноз на товарищеский матч 19 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Гренада
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    сборная России
    19 марта в товарищеском матче по футболу сыграют сборные России и Гренады. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Россия — Гренада, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 19 Марта 2025 года

    Россия

  • Москва
    •  Россия 20:00 Гренада

    Гренада

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •

    «Россия»

    Турнирное положение: российская национальная команда уже долгое время не выступает на официальном уровне.

    В последнее время отечественная «националка» участвует исключительно в товарищеских матчах. Это связано с отстранением УЕФА и ФИФА от международных турниров, которое началось еще в феврале 2022 года.

    Последние матчи: последний раз главная команда страны собиралась вместе в ноябре, когда переиграла Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

    До этого был выездной матч с Вьетнамом в сентябре, в котором Россия победила со счетом 3:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Также в 2024 сборная России в июне разгромила Беларусь (4:0), а в марте — Сербию (4:0).

    Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

    Состояние команды: оценивать состояние команды Валерия Карпина крайне сложно в отсутствии официальных матчей. Главная новость в том, что Карпин решил полностью сосредоточиться на сборной и покинул «Ростов».

    В целом же, в этой игре можно рассчитывать на новый рекорд. Московский поединок с Гренадой рассматривается, чтобы просто сыграть и выиграть без каких-либо целей.

    Гренада

    Турнирное положение: гренадская сборная недавно выступала в Лиге наций КОНКАКАФ.

    В шести матчах главная команда Гренады смогла набрать 7 очков и заняла итоговое третье место в своей группе.

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    • Гренадцы смогли забить семь мячей, а пропустили всего шесть.

    Последние матчи: в марте сборная Гренады уже провела два товарищеских матча с командой Сент-Винсент и Гренадины, дважды сыграв 1:1.

    В ноябре в рамках Лиги наций «острые парни» разгромили Сент-Люсию (4:0), но крупно проиграли Сант Мартину (0:3). До этого же национальная гренадская команда проиграла (0:1) и сыграла вничью (0:0) с Кюрасао.

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    • Не сыграют: все футболисты, которые прилетели в Россию, готовы к матчу.

    Состояние команды: подопечные английского специалиста Терри Коннора в настоящий момент занимают 174-е место в рейтинге ФИФА. Безусловно, сборная Гренады не является грозной силой и россияне должны ее побеждать.

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    Гренада ведет подготовку к отбору на ЧМ. Уже в июне команду ждут встречи с Багамскими островами и Сент-Китс и Невис.

    Статистика для ставок

    • сборная России выиграла 6 последних матчей

    • сборная России не пропускает на протяжении 6 матчей

    • сборная Гренады выиграла только 1 из последних 7 матчей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 19.00, а победа Гренады — в 45.00.

    ТБ 6.5 и ТМ 6.5 принимаются с равными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: Россия не должна испытать проблем и должна громить Гренаду.

    Ставка: победа сборной России с форой-6,5 за 2.02.

    Прогноз: также поставим на множество голом в этой игре.

    Ставка: тотал больше 7,5 за 2.55.

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    Россия — Гренада: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 19.03.202520:00. Сборная России поиздевается над очередным соперником
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