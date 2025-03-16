«Акрон» и ЦСКА сыграют между собой в рамках 21-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Акрон»

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 20-ти матчах. Команда из Тольятти одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 9 поражений, забив 25 голов и пропустив 36 мячей в свои ворота.

После возобновления сезона «Акрон» сыграл три матча — два в чемпионате и один в Кубке России. В первой игре подопечные Заура Тедеева проиграли «Пари НН» (1:2), затем одолели в волжском дерби «Крылья Советов» (2:0), а на этой неделе вылетели из Кубка России, проиграв «Спартаку» (2:3) в четвертьфинале Пути регионов.

ЦСКА

ЦСКА с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 20-ти матчах армейцы одержали 10 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, забив 29 голов и пропустив 14 мячей в свои ворота.

На этой неделе ЦСКА обыграл московское «Динамо» (2:1) в первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. До этого подопечные Марко Николича набрали 4 очка в двух матчах чемпионата России — ничья с «Зенитом» (0:0) и победа над «Химками» (1:0)

Личные встречи

В матче первого круга ЦСКА крупно обыграл «Акрон» на своем поле — 4:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — ЦСКА с коэффициентом 2.06.