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    «Акрон» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 16 марта 2025 года

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    Тамерлан Мусаев
    16 марта в 21-м туре чемпионата по футболу сыграют «Акрон» и ЦСКА Москва. Начало встречи — 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Марта 2025 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 13:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: в настоящее время «Акрон» идет на 9-м месте в таблице РПЛ с 25 очками.

    Последние матчи: в 20-м туре подопечные Заурбека Тедеева смогли победить самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0. Уже на 9-й минуте Дзюба оказался самым расторопным во вратарской соперника и забил свой рекордный 234-й гол в карьере.

    Акрон — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    «Акрон» играл лучше соперника, имел больше опасных моментов и смог увеличить свое преимущество в конце встречи. Мяч забил еще один лидер клуба Стефан Лончар.

    В Кубке России «Акрон» проиграл «Спартаку» (2:3), а ранее в чемпионате в гостях «Пари НН» (1:2).

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  • Вчера

    • Не сыграют: травмирован — С.Бакаев (п).

    Состояние команды: даже приобретение румынского центрального защитника Неделчару не сняло проблемы в обороне, которые преследуют «Акрон» на протяжении всего сезона. Команда часто заигрывается, идет большими силами вперед, напрочь забывая об обороне.

    Но это игровая концепция главного тренера Тедеева, который проповедует интенсивный атакующий стиль игры, и вряд ли что-то при нем изменится.

    ЦСКА

    Турнирное положение: сейчас ЦСКА располагается на шестом месте в таблице РПЛ с 35 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в предыдущем матче чемпионата команда Марко Николича с огромным трудом победила на своем поле «Химки» (1:0).

    На протяжении всего матча соперник уверенно отбивался и не давал создать опасных моментов у своих ворот. Только в компенсированное время ЦСКА смог вырвать победу после подачи Пьянича с углового и точного удара головой Вильяма Роши.

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    В Кубке России ЦСКА прошел московское «Динамо» (2:1), в чемпионате ранее была ничья в гостях с «Зенитом» (0:0).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: к весенней части сезона ЦСКА подошел гораздо более уверенным и сыгранным. Николич получил возможность спокойно донести свои требования до футболистов, которые, похоже, их поняли. Пока армейцы идут без поражений, показывая сбалансированный футбол.

    Статистика для ставок

    • В первом круге ЦСКА разгромил своего соперника со счетом 4:0

    • В трех матчах весенней части сезона «Акрон» выиграл одну встречу и потерпел два поражения

    • ЦСКА за этот же период одержал две победы и один раз сыграл вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 4,10, а на ЦСКА Москва — 2,10, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,81, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,06.

    Прогноз: ЦСКА постепенно набирает ход и показывает качественный футбол, у команды нет потерь в составе, неплохой выбор атакующих игроков, поэтому есть смысл надеяться на красивый и результативный футбол. «Акрон» также не будет отсиживаться в обороне, это противоречит концепции тренерского штаба тольяттинцев.

    Основная ставка: тотал больше 2,5 за 2,06.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть победу армейцев через тотал больше.

    Дополнительная ставка: победа ЦСКА плюс тотал больше 2,5 за 3,40.

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