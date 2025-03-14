Агент Дзюбы: Карпин показал, что как тренер сборной России отошел от обид

, агент форварда «Акрона», выразил мнение, что игрок заслужил вызов в сборную России своей игрой в последних матчах за клуб.

«Сейчас есть возможность вызывать Дзюбу, почему нет? Забил "Зениту", "Спартаку", один гол до рекорда в сборной остался. Тем более играем матчи с такими сборными, что и ветераны выйти могут. Это дань уважения Дзюбе, его игре, достижениям. Для него это точно важно, а в сборную сейчас можно звать кого‑угодно.

Карпин показал, что как тренер сборной России отошел от обид. Он заработает себе плюсов с вызова Дзюбы. Грубо говоря, каждый из них на свое наступил, чтобы найти компромисс и закрыть тему. Думаю, это пойдет на пользу футболу», — сказал Сафонов «Матч ТВ».

36‑летний Дзюба с 235 голами является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. За сборную России форвард забил 30 мячей, он делит с Александром Кержаковым лидерство по голам за национальную команду.

Дзюба в последний раз играл за сборную на Евро‑2020 при Станиславе Черчесове.