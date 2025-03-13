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    «Астон Вилла» разгромила «Брюгге» в ЛЧ, Асенсио оформил дубль

    «Астон Вилла» — «Брюгге»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Астон Вилла» одолела «Брюгге» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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    Фрагмент матча

    У «львов» дубль оформил Марко Асенсио, который забил свои голы на 50-й и 61-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Ян Матсен на 57-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Астон Вилла — Брюгге 3:0
    Голы: 1:0 Марко Асенсио (50'), 2:0 Ян Матсен (57'), 3:0 Марко Асенсио (61') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс (Пау Торрес, 66'), Ян Матсен, Бубакар Камара (Леон Бэйли, 46'), Мэтти Кэш (Аксель Дисаси, 73'), Юри Тилеманс, Джон МакГинн, Морган Роджерс (Джейкоб Рэмси, 66'), Маркус Рашфорд, Олли Уоткинс (Марко Асенсио, 46') Брюгге: Симон Миньоле, Максим Де Кёйпер, Брандон Мехеле, Хоэль Ордоньес (Саид Ромеро, 59'), Кириани Саббе, Ханс Ванакен, Рафаэль Оньедика, Ферран Жуджла (Густаф Нильссон, 59'), Христос Дзолис (Юго Сике, 66'), Чемсдин Талби (Michal Skoras, 59'), Ардон Ясари (Каспер Нильсен, 59') Предупреждение: Ханс Ванакен (70') Удаление: Кириани Саббе (17')

    По итогам противостояния «Астон Вилла» (3:1 и 3:0) пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против ПСЖ. «Брюгге» завершил выступление на турнире.

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