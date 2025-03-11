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    Три топ-клуба АПЛ хотят подписать Рафинью

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    По данным издания Caught Offside, сразу три клуба английской Премьер-лиги мечтают заполучить в свои ряды вингера испанской «Барселоны» Рафинью.

    Рафинья
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    Рафинья

    По данным источника, речь идет о «Ливерпуле», «Арсенале» и «Манчестер Юнайтед». Главным претендентом на трансфер 28-летнего бразильца являются канониры, наставник которых Микель Артета является большим поклонником таланта полузащитника.

    При этом у «Арсенала» нет свободных средств на приобретение Рафиньи в отличие от «МЮ» и «Ливерпуля», которые способны выложить требуемую «Барселоной» сумму.

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    • В этом сезоне бразилец сыграл за каталонцев 40 матчей, забил 18 мячей и сделал 18 ассистов. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в € 80 млн.

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