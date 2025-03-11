11 марта в Миланеприметв рамках ответного матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. В первой встрече миланцы выиграли 2:0.

«Интер» в отличной форме. Команда Индзаги выиграла 4 матча из 5 и только в одном случае сыграла вничью. У «Фейеноорда» ситуация противоположная. Гости выиграли только 1 матч из 5.

В активе «Интера» 6 домашних побед подряд, так что «Фейеноорду» будет крайне непросто отыграться за поражение в прошлом матче.

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Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на матч:

Букмекеры считают, что у «Фейеноорда» нет шансов: на победу они дают коэффициенты 1.36 и 8.90 соответственно.

Аналитики LiveSport.Ru в своем прогнозе предложили две ставки с коэффициентами 2.18 и 2.40.

в своем прогнозе предложили две ставки с коэффициентами 2.18 и 2.40. Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 3:0 в пользу «Интера».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Фейеноорд» смотрите на LiveCup.Run.

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