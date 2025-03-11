11 марта в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» на своем поле сыграет против «Фейеноорда». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Фейеноорд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» обыграл нынешнего соперника со счетом 2:0 на своем поле, поэтому для выхода в четвертьфинал ему достаточно даже проиграть с разницей в один гол.

Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла четвертую позицию с 19 баллами, что и обеспечило ей выступление в 1/8 финала.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Интер» на своем поле обыграл «Монцу» (3:2), хотя по ходу игры дважды уступал.

В своем национальном чемпионате коллектив находится на первой позиции с отрывом в четыре балла от ближайшего преследователя «Наполи», который провел на один матч меньше.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Залевский, Димарко, Дармиан и Карбони, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Такие результаты сулят хозяевам превосходные шансы на успех, особенно если учесть превосходство в классе над соперником, фактор своего поля и возможность даже проиграть с минимальной разницей.

Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с шестью голами.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: «Фейеноорд» потерпел поражение с результатом 0:2 на своем поле, поэтому для выхода в 1/8 финала ему нужно выигрывать хотя бы с разницей в два гола.

Команда заняла 19-ю позицию в основном раунде, поэтому выступала в 1/16 финала, где сенсационно прошла земляков нынешнего соперника из «Милана», когда после победы 1:0 дома сыграла вничью 1:1 на выезде.

Последние матчи: в своей прошлой игре «Фейеноорд» как раз проиграл «Интеру», а перед этим сыграл вничью с «Неймегеном» (0:0) в нидерландской лиге.

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 26-ти поединков находится лишь на четвертой позиции в зоне Лиги Европы с отставанием в три очка от зоны главного еврокубка (топ-3).

Не сыграют: травмированы — Тимбер, Ньивкоп, Траунер, Стенгс, Зерруки, Бейло, Надже, Лотомба, Хван, Миламбо, Факундо Гонсалес, дисквалифицирован — Осман.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах в разных турнирах «Фейеноорд» выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

Такие результаты сулят гостям откровенно низкие шансы на выигрыш, особенно против превосходящего в классе соперника, да еще и на чужом поле, а также с учетом дефицита голов.

Анис Хадж Мусса и Антони Миламбо — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Интера» забивала только одна команда

в пяти из шести последних матчей «Фейеноорда» забивали меньше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Фейеноорд» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.00, победа «Фейеноорда» — в 9.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Между тем, в пяти из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют, и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Интера».

Ставка: «Интер» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.40