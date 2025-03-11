Флик: Наша идея заключается в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Главный тренервысказался о победе над(3:1) в Лиге чемпионов.

«Я, конечно, счастлив. Я думаю, мы очень уважительно отнеслись к "Бенфике". Они играли очень хорошо, проделали отличную работу, и это была сложная игра, но я думаю, что мы справились очень хорошо.

Я очень рад за Ламина Ямаля, он давно не забивал. Думаю, он тоже был очень рад, потому что это был очень важный гол.

Посмотрим, с кем мы будем играть в четвертьфинале. Да, это сложно, но наша идея заключается в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Флика Marca.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с победителем матча «Боруссия» (Дортмунд) — «Лилль».