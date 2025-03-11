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    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «ПСЖ». Онлайн
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    Флик: Наша идея заключается в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Я, конечно, счастлив. Я думаю, мы очень уважительно отнеслись к "Бенфике". Они играли очень хорошо, проделали отличную работу, и это была сложная игра, но я думаю, что мы справились очень хорошо.

    Я очень рад за Ламина Ямаля, он давно не забивал. Думаю, он тоже был очень рад, потому что это был очень важный гол.

    Посмотрим, с кем мы будем играть в четвертьфинале. Да, это сложно, но наша идея заключается в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Флика Marca.

    В четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с победителем матча «Боруссия» (Дортмунд) — «Лилль».

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