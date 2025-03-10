«Ницца» — «Лион»: счет матча 0:2, обзор голов

одержал победу над(2:0) в матче 25-го тура французской Лиги 1.

В составе гостей голы записали на свой счет Райан Шерки на 78-й минуте и Эрнест Нуама на 83-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Ницца — Лион 0:2 Голы: 0:1 Райан Шерки (78'), 0:2 Эрнест Нуама (83') Ницца: Марчин Булка, Моиз Бомбито (Бадредин Буанани, 84'), Данте, Жонатан Клосс, Мельвен Бар (Али Абди, 84'), Юссуф Ндайишимие, Хишем Будауи (Пабло Росарио, 77'), Батист Сантамария, Эванн Гессан, Мохамед-Али Чо (Софьян Диоп, 66'), Гаэтан Лаборде (Жереми Бога, 77') Лион: Лукас Перри, Николас Тальяфико, Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Саэль Кумбеди (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 46'), Корентин Толиссо, Тьяго Альмада (Жордан Верету, 89'), Таннер Тессманн, Неманья Матич (Райан Шерки, 77'), Александр Ляказетт (Жорж Микаутадзе, 77'), Малик Мартен Фофана (Эрнест Нуама, 66') Предупреждения: Саэль Кумбеди (4'), Юссуф Ндайишимие (72')

После этого матча «Лион» занимает 6-е место в таблице Лиги 1 с 42 очками в активе. «Ницца» — на 3-й строчке (46).