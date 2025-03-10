Касинтура: 9 ничьих? Лучше 2 матча выиграть, 3-4 проиграть

Нападающий махачкалинскогодал комментарий по поводу большого количества ничейных результатов у его команды.

«Знаете, лучше два матча выиграть, три-четыре проиграть, а остальные — вничью, так бы очков получилось бы больше. С другой стороны, та же ничья с "Локомотивом" в Махачкале точно не может считаться плохим результатом. У них было очень много моментов во втором тайме, и мы удержали одно очко. Нельзя сказать, что результат негативный. Так что вышло как вышло — двигаемся дальше», — цитирует Касинтуру «ВсеПроСпорт».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент махачкалинское «Динамо» имеет в своем активе 18 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.