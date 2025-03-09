«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 23-го тура российской Первой лиги ярославскийуступилсо счетом 0:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Борха Мартинес Фото: fcska.ru

Единственный мяч на 23-й минуте забил испанский полузащитник Борха Мартинес.

Календарь и таблица ФНЛ

Футбол. Россия. Первая лига Шинник — СКА-Хабаровск 0:1 Гол: 0:1 Борха Мартинес (26') Шинник: Тимофей Митров, Артур Черный, Артемий Косогоров, Бен Загре, Василий Алейников, Артём Голубев, Руслан Куль, Данила Сухомлинов, Артем Малахов, Alfred S., Kotin N. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Артём Быков, Егор Носков, Николай Покидышев, Рамазан Гаджимурадов, Борха Мартинес, Никита Першин, Артем Симонян, Камран Алиев, Альбек Гонгапшев, Gurban G. Предупреждения: Артём Голубев (50'), Артемий Косогоров (71')

«СКА-Хабаровск» сейчас на шестом месте в таблице Первой лиги с 35 очками. «Шинник» (22) — 14-й.